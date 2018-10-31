В Чернівцях екс-співробітник поліції до напівсмерті побив водія

Відео: (YouTube/ТСН)

Екс-співробітник патрульної поліції ледь не до смерті побив чоловіка за те, що той неправильно припаркувався. Спочатку він зробив зауваження, потім почав погрожувати, а в підсумку збив чоловіка з ніг і кілька хвилин бив, поки той не втратив свідомість. Відповідне відео можна подивитися на YouTube.

На відео з камер спостереження видно, як сварка двох чоловіків переростає в бійку: один збиває з ніг іншого і наносить удари по голові та тулубу. Потерпілий Максим Савостюк згадує, що все почалося з того, що незнайомець зробив йому зауваження щодо паркування.

Скріншот відео: YouTube/ТСН)

Після погроз незнайомець вдарив потерпілого в обличчя. "Відчув ще один або два удари по потилиці, а потім втратив свідомість", - каже чоловік. Відзначається, що нападник бив жертву навіть тоді, коли той вже лежав без свідомості. Ніхто з перехожих втручатися не став.

Постраждалий в палаті нейрохірургії лежить вже п'ятий день. Там є забій і крововилив. Про виписку лікарі мови не ведуть. У нейрохірургічному відділенні Максим вже шостий день.

Скріншот відео: (YouTube/ТСН)

Слідство почала дружина побитого. Вона знайшла відео з камери спостереження і вирішила простежити за машиною кривдника чоловіка. Припаркована вона була в тому ж місці.

"Я викликала патрульну поліцію, приїхала поліція. Почула, як пані поліцейська каже йому: “Влад, привіт”. Я її запитала, ви знайомі? Вона каже, він працює в організації, яка співпрацює з патрульною поліцією", - розповіла Олена Савостюк.

Після чого нападника ідентифікували і подзвонили в поліцію. Там їм заявили, що Владислав Дикий півроку тому перевівся в департамент економічної безпеки, де він також був звільнений пару днів тому.

Відео побиття дружина Олена Савостюк показала депутатам на сесії міськради, після чого в палату до Максима вперше після побиття прийшов слідчий.

Нагадаємо, що в Донецькій області на зауваження пенсіонерки чоловік відповів побоями.

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Відео: РБК-Україна