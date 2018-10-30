"Меня бьют дома": подросток сам позвонил в полицию и сообщил о насилии

Коллаж РБК-Украина

Патрульные обнаружили обидчика ребенка и доставили его в отделение

Во Львове 13-летний подросток сам позвонил в полицию и сообщил о том, что его избивают дома. Об этом сообщили на странице Патрульной полиции Львовской области в Facebook.

Инцидент произошел на улице Городоцкой во Львове. Днем патрульные полицейские получили вызов о домашнем насилии над подростком. На месте их встретил 13-летний мальчик, который рассказал, что его избил сожитель матери.

Полицейские поднялись в квартиру и обнаружили там 36-летнюю женщину, которая позволила инспекторам зайти в помещение. Там они обнаружили ее 44-летнего сожителя, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. В квартире был беспорядок.

При осмотре полицейские у подростка обнаружили множественные синяки и ушибы. Мальчик сообщил, что избил его сожитель матери.

Патрульные полицейские доставили всех во Франковский отдел полиции, чтобы установить все обстоятельства инцидента. Они составили рапорт, а также оповестили соответствующие службы о том, что в семье избивают несовершеннолетнего.

Скриншот поста (facebook.com/lvivpolice)

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Видео: РБК-Украина