"Мене б'ють вдома: підліток сам зателефонував у поліцію і повідомив про насильство

Колаж РБК-Україна

Патрульні виявили кривдника дитини і доставили його у відділення

У Львові 13-річний підліток сам зателефонував у поліцію і повідомив про те, що його б'ють вдома. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Львівської області Facebook.

Інцидент стався на вулиці Городоцькій у Львові. Вдень патрульні поліцейські отримали виклик про домашнє насильство над підлітком. На місці їх зустрів 13-річний хлопчик, який розповів, що його побив співмешканець матері.

Поліцейські піднялися в квартиру і виявили там 36-річну жінку, яка дозволила інспекторам зайти в приміщення. Там вони виявили її 44-річного співмешканця, який перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. У квартирі був безлад.

При огляді поліцейські у підлітка виявили численні синці та забої. Хлопчик повідомив, що побив його співмешканець матері.

Патрульні поліцейські доставили всіх у Франківський відділ поліції, щоб встановити всі обставини інциденту. Вони склали рапорт, а також сповістили відповідні служби про те, що в сім'ї б'ють неповнолітнього.

Скріншот поста (facebook.com/lvivpolice)

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Відео: РБК-Україна