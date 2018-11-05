Грабитель, которого сбил полицейский патруль в Киеве, умер в реанимации

Фото: коллаж РБК-Украина

От удара об автомобиль разбойник улетел обратно за забор

Грабителя, которого в ночь на 31 октября в Киеве по адресу бульвар Тараса Шевченко, 36 сбил полицейский патруль на автомобиле Mitsubishi Outlander, скончался в реанимации. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в соцсети Facebook.

Напомним, тогда правоохранители спешили на помощь другому экипажу, который задержал возле Бессарабского рынка анонимного минера, и внезапно из-за забора прямо на капот автомобиля выпрыгнул мужчина. От удара об автомобиль он улетел обратно за забор. Авария произошла в полчетвертого ночи.

Видео: Facebook-страница Оксаны Оноприенко

Пострадавший мужчина с двумя друзьями убегали после того, как отобрали рюкзак у прохожего. Парень, которого они ограбили, сам подошел к патрульным во время того, как они оформляли ДТП.

В результате наезда грабитель получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

На месте аварии работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.

Скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua

Кстати, ранее мы писали о том, что 2 ноября в Киеве в Оболонском районе автомобиль на скорости влетел в полицейский пост.

А также мы рассказывали о том, что в Черновцах экс-сотрудник полиции до полусмерти избил водителя.

Напомним, недавно во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев-Чоп пострадали 9 человек, из них трое детей.

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Видео: РБК-Украина