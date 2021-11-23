Під Харковом померло немовля: переверталося на дивані і вдарилося об узголів'я

Під Харковом померло немовля в багатодітній родині в селі Красне в Лозівському районі - на тілі дитини були виявлені тілесні ушкодження, при цьому слідів скоєння злочину фахівці не знайшли.
Про це 23 листопада передає видання MyKharkov.info з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Відомості про трагічний випадок були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого п. 115 КК (з позначкою "природна смерть").
У будинку, де сталася НП, працювали слідчо-оперативна група і судово-медичний експерт.
Повідомляється, що в сім'ї, в якій загинуло немовля, народжене 31 серпня, батьки також виховують двох дочок: 13 і 9 років. Сім'я повна, на обліках служби у справах дітей та центру соціальних служб не перебуває.
За словами 31-річної матері дитини, у її тримісячного сина не спостерігалися проблеми зі здоров'ям. Напередодні смерті син поводився спокійно, каже жінка, але того дня малюк перевертався на дивані та вдарився об узголів'я.
Тоді ж протягом дня мати кілька разів годувала немовля.
19 листопада близько сьомої ранку вона виявила сина в колисці без ознак життя.
50-річний батько тоді був відсутній вдома - напередодні трагедії, 18 листопада, він поїхав до міста Первомайське для проходження медкомісії для працевлаштування.
Для встановлення причини смерті малюка була призначена судмедекспертиза.
"На даний час у кримінальному провадженні допитуються свідки, вживаються інші заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події. Хід досудового розслідування знаходиться під контролем окружної прокуратури", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, у вересні в Кривому Розі 2-річний хлопчик впав з дивана і сильно травмувався, після чого дитина померла в реанімації.
Також повідомлялося, що нещодавно під Тернополем при загадкових обставинах помер одномісячний малюк - у дитини з носа пішла кров і медики вже не змогли його врятувати.