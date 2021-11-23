Под Харьковом умер младенец: переворачивался на диване и ударился об изголовье

Сведения о трагическом случае были внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного правонарушения - преступления, предусмотренного п. 115 УК (с пометкой "Естественная смерть").

В доме, где произошло ЧП, работали следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт.

Сообщается, что в семье, в которой погиб младенец, родившийся 31 августа, родители также воспитывают двух дочерей: 13 и 9 лет. Семья полная, на учетах службы по делам детей и центра социальных служб не состоит.

По словам 31-летней матери ребенка, у ее трехмесячного сыны не наблюдались проблемы со здоровьем. Накануне смерти сын вел себя спокойно, говорит женщина, но в тот день малыш переворачивался на диване и ударился об изголовье.

Тогда же на протяжении дня мать несколько раз кормила младенца.

19 ноября около семи утра она обнаружила сына в колыбели без признаков жизни.

50-летний отец тогда отсутствовал дома - накануне трагедии, 18 ноября, он уехал в город Первомайский для прохождения медкомиссии для трудоустройства.

Для установления причины смерти малыша была назначена судмедэкспертиза.

"В настоящее время в уголовном производстве допрашиваются свидетели, принимаются другие меры, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Ход досудебного расследования находится под контролем окружной прокуратуры", - говорится в публикации.