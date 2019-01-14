Хотів повіситися на світлофорі: у Львові чоловікові завадили вчинити суїцид

Колаж РБК-Україна

Користувачі припустили, що чоловік хотів вчинити самогубство від відчаю

У Львові чоловік хотів повіситися на світлофорі, але йому на заваді стали патрульні. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Інцидент стався недалеко від центру міста, на площі Кропивницкой, біля будинку №1.

Чоловік зав'язав петлю на стовп зі світлофором і навіть встиг в неї влізти. Однак перехожі завадили чоловіку вчинити суїцид. До них підключилися патрульні, які в цей момент проїжджали поблизу. Вони встигли швидко зреагувати і витягнути самогубця із зашморгу.

50-річного львів'янина доставили в спеціалізовану лікарню на вулиці Кульпарківській та передали медикам.

"По вулиці Городоцькій (площа Кропивницька,1) на світлофорі повісився чоловік на шнурку. Його прості люди швидко почали знімати і в цю хвилину якраз проїжджав патруль, який вже його повноцінно зняв і відправив 50-річного чоловіка на Кульпарківську, в лікарню – живий", - написав Ігор Зінкевич.

Скріншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

В коментарях під постом користувачі обговорювали, що могло дорослого штовхнути чоловіка на такий відчайдушний вчинок.

"Депресія може наздогнати кожного. Ситуація в країні на це надихає", "Напевно побачив квитанції за комунальні", "Добре, що живий", - написали коментатори.

Скріншот коментарів (facebook.com/igor.zinkevych)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві дивом врятувалася сім'я з маленькими дітьми.

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