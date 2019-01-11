"Пусть умрут вместе со мной": в Киеве чудом спаслась семья с маленькими детьми

Коллаж РБК-Украина

Неуравновешенная женщина решила свести счеты с жизнью и заодно погубить соседей

Сегодня в Шевченковском районе Киева удалось предотвратить взрыв газа в одном из жилых домов. Жительница одной из квартир решила покончить жизнь самоубийством, перерезав газовый шланг. Соседи вовремя заметили и вызвали спасателей. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook, опубликовав пост женщины, семья которой чудом спаслась от гибели.

На "Нивках" в одном из жилых домов на улице Саратовская бывшая учительница младших классов перерезала газовый шланг в своей кухне, тепло оделась, положила в карман паспорт и ждала. Женщина оставила на столе завещание . По ее словам, это суицид, к которому она готовилась.

"Я прожила уже 56 лет и хватит. Соседей не жалко, пусть умрут вместе со мной. Мне все равно", - сказала соседка "тетя Ира".

Заяление женщины, семья которой едва не погибла (facebook.com)

"Это моя семья. Сегодня с 5 до 6 часов утра мы должны были умереть. Вместе с большинством жителей нашего парадного. Так решила соседка тетя Ира", - написала женщина на своей странице.

Женщина говорит, что не имеет проблем со сном, но в это утро проснулась и услышала запах газа, разбудила мужа. Они вызвали полицию и газовую службу. Соседку забрали в психбольницу.

Семья, которая едва не погибла из-за "тараканов" соседки (facebook.com)

"Суровый мужчина из службы газа с дрожью в голосе сказал, что нам всем тут оставалось 5-10 минут, ну или кто-то включил бы свет, или закурил", - написала женщина.

Полиция составила акт по статье 195 ККУ "Угроза уничтожения имущества". Теперь по словам женщины, она с содроганием ждет, когда "тетю Иру" отпустят из психбольницы.

Она просит помочь советом, что делать и к кому обращаться. По ее словам, все жители подъезда в шоке и готовы объединиться для защиты себя и своих жизней.

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