"Нехай помруть разом зі мною": у Києві дивом врятувалася сім'я з малими дітьми

Колаж РБК-Україна

Неврівноважена жінка вирішила звести рахунки з життям і заодно погубити сусідів

Сьогодні в Шевченківському районі Києва вдалося запобігти вибуху газу в одному з житлових будинків. Мешканка однієї з квартир вирішила покінчити життя самогубством, перерізавши газовий шланг. Сусіди вчасно помітили та викликали рятувальників. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV UA" Facebook, опублікувавши допис жінки, сім'я якої дивом врятувалася від загибелі.

На "Нивках" в одному з житлових будинків на вулиці Саратовська колишня вчителька молодших класів перерізала газовий шланг в своїй кухні, тепло одяглася, поклала в кишеню паспорт і чекала. Жінка залишила на столі заповіт . За її словами, це суїцид, до якого вона готувалася.

"Я прожила вже 56 років і вистачить. Сусідів не шкода, нехай помруть разом зі мною. Мені все одно", - сказала сусідка "тьотя Іра".

Заяву жінки, сім'я якій ледь не загинула (facebook.com)

"Це моя сім'я. Сьогодні з 5 до 6 години ранку ми повинні були померти. Разом з більшістю мешканців нашого парадного. Так вирішила сусідка тьотя Іра", - написала жінка на своїй сторінці.

Жінка каже, що не має проблем зі сном, але цього ранку прокинулася і почула запах газу, розбудила чоловіка. Вони викликали поліцію і газову службу. Сусідку забрали до психлікарні.

Сім'я, яка ледь не загинула через "тарганів" сусідки (facebook.com)

"Суворий чоловік із служби газу з тремтінням у голосі сказав, що нам усім тут залишалося 5-10 хвилин, ну або хтось включив світло, або закурив", - написала жінка.

Поліція склала акт за статтею 195 ККУ "Погроза знищення майна". Тепер за словами жінки, вона з жахом чекає, коли "тьотю Іру" відпустять з психлікарні.

Вона просить допомогти порадою, що робити і до кого звертатися. За її словами, всі мешканці під'їзду в шоці і готові об'єднатися для захисту себе і своїх життів.

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