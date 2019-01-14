Хотел повеситься на светофоре: во Львове мужчине помешали совершить суицид

Коллаж РБК-Украина

Пользователи предположили, что мужчина хотел совершить самоубийство от отчаяния

Во Львове мужчина хотел повеситься на светофоре, но ему помешали патрульные. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел недалеко от центра города, на площади Кропивницкой, возле дома №1.

Мужчина завязал петлю на столбе со светофором и даже успел в нее влезть. Однако прохожие помешали мужчине совершить суицид. К ним подключились патрульные, которые в этот момент проезжали поблизости. Они успели быстро отреагировать и вытащить самоубийцу из петли.

50-летнего львовянина доставили в специализированную больницу на улице Кульпарковской и передали медикам.

"По улице Городоцкой (площадь Кропивницкая,1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Его простые люди быстро начали снимать и в эту минуту проезжал как раз патруль, который уже его полноценно снял и отправил 50-летнего мужчину на Кульпарковскую, в больницу – живой", - написал Игорь Зинкевич.

Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

В комментариях под постом пользователи обсуждали, что могло взрослого мужчину толкнуть на такой отчаянный поступок.

"Депрессия может догнать каждого. Ситуация в стране на это вдохновляет", "Наверное увидел квитанции за коммунальные", "Хорошо, что живой", - написали комментаторы.

Скриншот комментариев (facebook.com/igor.zinkevych)

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