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Хотел повеситься на светофоре: во Львове мужчине помешали совершить суицид

STYLERПроисшествия    14.01.2019 - 10:14
Хотел повеситься на светофоре: во Львове мужчине помешали совершить суицид
Коллаж РБК-Украина

Пользователи предположили, что мужчина хотел совершить самоубийство от отчаяния

Во Львове мужчина хотел повеситься на светофоре, но ему помешали патрульные. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

Инцидент произошел недалеко от центра города, на площади Кропивницкой, возле дома №1.

Мужчина завязал петлю на столбе со светофором и даже успел в нее влезть. Однако прохожие помешали мужчине совершить суицид. К ним подключились патрульные, которые в этот момент проезжали поблизости. Они успели быстро отреагировать и вытащить самоубийцу из петли.

50-летнего львовянина доставили в специализированную больницу на улице Кульпарковской и передали медикам.

"По улице Городоцкой (площадь Кропивницкая,1) на светофоре повесился мужчина на шнурке. Его простые люди быстро начали снимать и в эту минуту проезжал как раз патруль, который уже его полноценно снял и отправил 50-летнего мужчину на Кульпарковскую, в больницу – живой", - написал Игорь Зинкевич.

Хотел повеситься на светофоре: во Львове мужчине помешали совершить суицид

Скриншот поста (facebook.com/igor.zinkevych)

В комментариях под постом пользователи обсуждали, что могло взрослого мужчину толкнуть на такой отчаянный поступок.

"Депрессия может догнать каждого. Ситуация в стране на это вдохновляет", "Наверное увидел квитанции за коммунальные", "Хорошо, что живой", - написали комментаторы. 

Хотел повеситься на светофоре: во Львове мужчине помешали совершить суицидХотел повеситься на светофоре: во Львове мужчине помешали совершить суицид

Скриншот комментариев (facebook.com/igor.zinkevych)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве чудом спаслась семья с маленькими детьми.

А также рассказывали о том, что в Днепре мужчина убил 8-летнего сына и повесился на дереве.

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