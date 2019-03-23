Хотів познайомитися: чоловік з ножем напав на дівчину біля банкомату

Чоловік з ножем напав на дівчину біля банкомата в Харкові (колаж РБК-Україна)

Чоловік з ножем напав на дівчину біля банкомату з метою отримання готівки

У Харкові чоловік з ножем напав на дівчину біля банкомату. Інцидент стався ще 9 жовтня 2018 року, однак суд обрав запобіжний захід розбійнику тільки 22 березня. Як розповідає керівник Харківської місцевої прокуратури №2 Олександр Фільчаков, зловмисник напав на дівчину посеред дня. Сам розбійник пояснив свій вчинок бажанням познайомитися з дівчиною.

9 жовтня близько 15 годин 22-річний харків'янин напав на дівчину біля відділення "Укрсиббанку" в центрі міста. Погрожуючи ножем, він намагався вирвати сумку, куди дівчина поклала гроші.

Хлопець стояв на вулиці біля банку і чекав, коли відповідна жертва візьме готівку. При виході з банку він намагався швидко вирвати сумку і втекти, але дівчина чинила опір. Поліцію викликали співробітники банку. Хлопця затримали одразу на місці пригоди. Речові докази вилучено.

Чоловік з ножем напав на дівчину біля банкомата в Харкові (фото: Julia Berezovska/ Press office NBU)

У суді чоловік свою провину заперечував і наполягав на тому, що таким дивним способом хотів познайомитися з дівчиною. Зловмиснику присудили 4 роки позбавлення волі.

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