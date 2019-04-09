Хотіла зістрибнути: поліцейський врятував школярку від самогубства (відео)

В Маріуполі 16-річна дівчина намагалася скоїти самогубство, зістрибнувши з даху багатоповерхівки. Поліцецські останньої миті змогли врятувати дівчину, передає ТСН.

Школярка наковталася пігулок і вже стояла на краю даху. Її помітив випадковий перехожий, який і зателефонував правоохоронцям.

Правоохоронець кинувся до дівчини і встиг її схопити. Натомість вона почала пручатися і кричати, щоб її відпустили.

Згодом неповнолітня зізналася, що наважилася на такий крок через непорозуміння з однолітками і батьками.

Невдовзі її передали медикам і татові.

Поліція врятувала школярку від самогубства в Маріуполі (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, в Тернопільській області вчителька стрибнула із мосту в Дністер. Рятувальникам вдалося знайти її тіло майже за 80 км від рідного міста жінки лише через місяць після трагедії.

До слова, загадкове самогубство священика РПЦ в Україні (колишня УПЦ Московського патріархату) стало наслідком тиску і погроз з боку РФ через наміри ієрея перейти до ПЦУ.