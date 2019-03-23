Хотіли вбити: під Дніпром охоронці пограбували 9-річну дівчинку

Під Дніпром охоронці пограбували будинок з 9-річною дівчинкою, винесли всі цінні речі і техніку і зникли на службовому автомобілі. Інцидент стався, коли дитина сама перебувала у будинку. Деталі розбійного пограбування розповів перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

За даними Аброськіна, чоловіки в балаклаві і зі зброєю забігли в будинок, коли туди входила дитина, і погрожуючи 9-річній дівчинці, забрали телевізор, гроші з гаманця, дорогоцінні ювелірні вироби. Дівчинка запам'ятала, що злочинці зникли на автомобілі з "мигалками".

Поліція ввела в дію операцію "Сирена" та за наданими дитиною прикметами затримала підозрюваних. Ними виявилися охоронці приватної охоронної фірми, які вчинили злочин на службовому автомобілі "Дачіа" з жовтими проблисковими маячками та написом "Охорона".

Під Дніпром охоронці пограбували будинок з 9-річною дівчинкою (фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Це дійсно жахливий випадок, коли замість надання охоронних послуг, приватні охоронці пішли грабувати. Керівникам приватних охоронних підприємств потрібно більш уважно підходити до перевірки осіб, яких наймають на роботу, і також замовникам охоронних послуг потрібно звертати увагу на те, кого ж вони наймають, щоб замість охорони не пограбували і не вбили", - додає Аброськін.

Нагадаємо, що раніше у центрі Києва жебрак побив спостерігачку ОБСЄ. Відзначається, що жінку на вуличній сходах став переслідувати невідомий чоловік. Він почав випрошувати у неї гроші. Спостерігачка ОСБЄ спробувала відвадити волоцюгу, але той раптом завдав їй кілька ударів.

Раніше ми писали, що зухвале пограбування шокувало киян. Грабіжники винесли навіть собаку.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Солом'янському районі Києва чоловік побив жінку за те, що вона була одягнена в дорогу шубу. Постраждалою виявилася редактор телеканалу NewsOne.