Зґвалтування дитини в Сумах: розкрилися моторошні факти про малолітніх бандитів

У Сумах підлітки 12-14 років протягом півроку систематично знущалися над семирічним хлопчиком. Нелюди піддавали дитини моральному і фізичному, у тому числі і сексуальному насильству. Нещодавно обставини справи стали відомі на всю країну, а жителі міста вийшли на протести, адже злочину з ряду причин не давали розголосу.

Нині ж з'ясувалися просто дикі подробиці того, що одні діти можуть створити з іншими - більш слабкими і беззахисними. Також стало зрозуміло, чому знущання над малюком довго не кваліфікувалися як "зґвалтування".

Знущання з хлопчика тривали з березня. Банда підлітків систематично здійснювала над дитиною насильство, а відео викладали в інтернет. А коли батько дізнався про це, викликав поліцію.

1 серпня правоохоронці спочатку відкрили кримінальне провадження за хуліганство, але пізніше перекваліфікували справу на ч. 4 ст. 152 (зґвалтування). Люди вийшли на протест, щоб домогтися справедливого розгляду справи.

Знущання відбувалися в мікрорайоні "Добровільний", де розташований приватний сектор. Тепер батьки бояться відпускати дітей гуляти, та й дорослі озираються зайвий раз, пише Obozrevatel.

"Ці малолітки, їм по 12-14 років, навчаються у місцевій школі №16. У навчальному закладі давно з дисципліною не все в порядку. З 2012 року батьки наполягають на тому, щоб поміняли директора. Але все без толку. Ось тепер учні цієї школи і відзначилися", - розповіла місцева мешканка.

Перше відео з'явилося в YouTube ще в березні. На ньому підлітки змушували хлопця їсти собачі екскременти. Хлопчик розгублений, його обличчя було вимазане, а малолітні садисти за кадром запитують: "Ну що смачно? Правда, смачно!"

На другому відео нелюди змушують дитину сідати на відломану від парасольки ручку. А самі примовляють: "Нижче сідай, нижче".

Потім хлопчика змушували сідати вже на пляшку і знову ж - все на відео. Сталося це 25 липня. Хлопчик ішов додому і сильно плакав. Його зустріли інші діти, які й привели дитину додому, де їх зустрів батько.

"Він став розпитувати, що сталося, тоді хлопці йому розповіли. Батько одразу викликав поліцію", - розповідає місцева мешканка.

Але в поліції не поспішали давати справі хід. Там заявили, що ніякого зґвалтування не було. Тоді люди вийшли на протест.

"Ми всі боїмося за своїх дітей. Сьогодні це буде чиясь дитина, а завтра нападуть на мою. Всі налякані. Ці підлітки ведуть асоціальний спосіб життя. Вони можуть обматюкати дорослих, пошкодити майно. І їм все сходить з рук, просто дивно", - розповідає мешканець мікрорайону.

У злочині брали участь близько семи підлітків. Але зачинників троє: Артем П., Артем Р. і Вадим Л. Всі вони навчаються в школі №16.

А у підбурювача Вадима мати працює техспівробітником в судово-медичній експертизі. Вона запевняє, що син ні при чому. Артема П. з дому не випускають, а в Артема Р. батько (або вітчим) вже кілька разів був у місцях ув'язнення. Він запевняє хлопця, що ніхто нічого не зможе довести.

Місцеві розповідають, що малолітки давно відрізняються витівками. Наприклад, ходять по мікрорайону з собачим ланцюгом і можуть нападати на людей - відбирати гроші, телефони.

Раніше ми писали, що відомий фотограф зґвалтував дитину в Сумах. Він заманив 9-річну дівчинку походом в Макдональдс.

Також повідомлялося, що українки запустили флешмоб і виставили вимогу після побиття і спроби зґвалтування Анастасії Лугової в поїзді Київ-Маріуполь.