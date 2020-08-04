Изнасилование ребенка в Сумах: вскрылись жуткие факты про малолетних бандитов

В Сумах подростки 12-14 лет в течение полугода систематически издевались над семилетним мальчиком. Изверги подвергали ребенка моральному и физическому, в том числе и сексуальному насилию. Недавно обстоятельства дела стали известны на всю страну, а жители города вышли на протесты, ведь преступлению по ряду причин не давали огласку.

Сейчас же выяснились просто дикие подробности того, что могут одни дети сотворить с другими - более слабыми и беззащитными. Также стало понятно, почему издевательства над малышом долго не квалифицировались, как "изнасилование".

Издевательства над мальчиком длились с марта. Банда подростков систематически совершала над ребенком насилие, а видео выкладывали в интернет. А когда отец ребенка узнал об этом, вызвал полицию.

1 августа правоохранители сначала открыли криминальное производство за хулиганство, но позже переквалифицировали дело на ч. 4 ст. 152 (изнасилование). Люди вышли на протест, чтобы добиться справедливого рассмотрения дела.

Мучения происходили в микрорайоне "Добровольный", где расположен частный сектор. Теперь родители боятся отпускать детей гулять, да и взрослые озираются лишний раз, пишет Obozrevatel.

"Эти малолетки, им по 12-14 лет, учатся в местной школе №16. В учебном заведении давно с дисциплиной не все в порядке. С 2012 года родители настаивают на том, чтобы директора поменяли. Но все без толку. Вот теперь ученики этой школы и отличились", - рассказала местная жительница.

Первое видео появилось в YouTube еще в марте. На нем подростки заставляли мальчика есть собачьи экскременты. Мальчик растерян, его лицо измазано, а малолетние садисты за кадром спрашивают: "Ну что вкусно? Правда, вкусно!"

На втором видео изверги заставляют ребенка садиться на отломанную от зонта ручку. А сами приговаривают: "Ниже садись, ниже".

Затем мальчика заставляли садиться уже на бутылку и снова же - все на видео. Случилось это 25 июля. Мальчик шел домой и сильно плакал. Его встретили другие дети, которые и привели ребенка домой, где их встретил отец.

"Он стал расспрашивать что случилось, тогда ребята ему рассказали. Отец сразу вызвал полицию", - рассказывает местная жительница.

Но в полиции не спешили давать делу ход. Там заявили, что никакого изнасилования не было. Тогда люди вышли на протест.

"Мы все боимся за своих детей. Сегодня это будет чей-то ребенок, а завтра нападут на моего. Все напуганы. Эти подростки ведут асоциальный образ жизни. Они могут обматерить взрослых, повредить имущество. И им все сходит с рук, просто удивительно", - рассказывает житель микрорайона.

В злодеянии участвовали около семи подростков. Но зачинщиков трое: Артем П., Артем Р. и Вадим Л. Все они учатся в школе №16.

А у подстрекателя Вадима мать работает техсотрудником в судебно-медицинской экспертизе. Она уверяет, что сын ни при чем. Артема П. из дома не выпускают, а в Артема Р. отец (или отчим) уже несколько раз был в местах заключения. Он уверяет парня, что никто ничего не сможет доказать.

Местные рассказывают, что малолетки давно отличаются выходками. К примеру, ходят по микрорайону с собачьей цепью и могут нападать на людей - отбирать деньги, телефоны.

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