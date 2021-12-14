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У Кам'янському чоловік 10 років розбещував трьох дочок: погрожував дитбудинком і голодом

Автор: Володимир Костирін

Під Дніпром в місті Кам'янське чоловік довгі роки розбещував своїх трьох дочок, а щоб дівчатка мовчали, погрожував перестати їх годувати та віддати до дитячого будинку. Тепер педофіл-нелюд постане перед судом.

Про це 14 грудня передали в прес-службі Дніпропетровської обласної прокуратури.

Постраждалі діти - 2004, 2007 та 2009 років народження.

Наразі Каменська окружна прокуратура передала стосовно 44-річного ґвалтівника обвинувальний акт до суду (ч. 4,6 ст. 152 та ч. 3 ст. 153 КК України).

Як встановило слідство, чоловік протягом десяти років періодично вчиняв над власними дочками сексуальне насильство.

"Аби діти мовчали, чоловік погрожував позбавити їх харчування та помістити до дитячого будинку", - йдеться в публікації.

Зазначається, що наймолодша дівчинка на момент скоєння злочину ледь досягла 6-річного віку.

Раніше повідомлялося, що в Одесі педофіл роками ґвалтував школярок, яких шантажував інтимними фото.

Також ми писали про те, що на Закарпатті троє підлітків ґвалтували 14-річну дівчинку і знімали все на відео.

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Каменское