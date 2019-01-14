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У Києві В ДТП з "Uber" постраждала дитина: подробиці події

STYLERПодії    14.01.2019 - 06:32
У Києві В ДТП з "Uber" постраждала дитина: подробиці події
Фото з місця події (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Дитину госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості

У неділю, 13 січня близько 20:30 в Солом'янському районі міста Києва сталася ДТП за участю автомобіля "Renault Logan" та "Skoda Fabia" служби таксі "Uber". Постраждала дитина, що знаходиться в салоні Renault. Про це повідомив ресурс "ДТП KIEV UA" у Facebook.

За попередніми даними, водій "Uber" їхав по вулиці Солом'янській у бік ринку і на перехресті збирався повернути на вулицю Головко. В цей же час перехрестя по Солом'янської проїжджав у напрямку Протасового яру водій "Renault Logan", в салоні якого була дитина. Чоловік за кермом "Renault" не встиг зреагувати на маневр" Uber", внаслідок чого сталося лобове зіткнення. Удар був настільки сильним, що "Uber" розкрутило на 180 градусів.

В результаті ДТП постраждала дитина, що знаходилася в автомобілі "Renault". Її госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Обидва авто отримали серйозні пошкодження передніх частин. Слідство поки не називає винуватця ДТП.

 

Фото з місця пригоди (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Нагадаємо, нещодавно ми описували подробиці ДТП, в якому загинув скандальний український баскетболіст.

Раніше ми повідомляли про те, що В ДТП у Миколаївської області постраждав заступник командуючого Сухопутних військ.

До речі, 9 січня в Дніпрі авто "влетіло" в ліхтарний стовп і перетворилася на купу металу.

Відео: РБК-Україна

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