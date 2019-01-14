В Киеве в ДТП с "Uber" пострадал ребенок: подробности происшествия

Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Ребенка госпитализировали с травмами разной степени тяжести

В воскресенье, 13 января около 20:30 в Соломенском районе города Киева произошло ДТП с учатием автомобиля "Renault Logan" и "Skoda Fabia" службы такси "Uber". Пострадал ребенок, находящийся в салоне Renault. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

По предварительным данным, водитель "Uber" ехал по улице Соломенской в сторону рынка и на перекрестке собирался повернуть на улицу Головко. В это жевремя перекресток по Соломенской проезжал в направлении Протасового яра водитель "Renault Logan", в салоне которого был ребенок. Мужчина за рулем "Renault" не успел среагировать на маневр" Uber", в результате чего произошло лобовое столкновение. Удар был настолько сильным, что "Uber" раскрутило на 180 градусов.

В результате ДТП пострадал ребенок, находящийся в автомобиле "Renault". Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Оба авто получили серьезные повреждения передних частей. Следствие пока не назвало виновника ДТП.

Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

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Видео: РБК-Украина