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В Киеве в ДТП с "Uber" пострадал ребенок: подробности происшествия

STYLERПроисшествия    14.01.2019 - 06:32
В Киеве в ДТП с "Uber" пострадал ребенок: подробности происшествия
Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Ребенка госпитализировали с травмами разной степени тяжести

В воскресенье, 13 января около 20:30 в Соломенском районе города Киева произошло ДТП с учатием автомобиля "Renault Logan" и "Skoda Fabia" службы такси "Uber". Пострадал ребенок, находящийся в салоне Renault. Об этом сообщил ресурс "ДТП KIEV UA" в Facebook.

По предварительным данным, водитель "Uber" ехал по улице Соломенской в сторону рынка и на перекрестке собирался повернуть на улицу Головко. В это жевремя перекресток по Соломенской проезжал в направлении Протасового яра водитель "Renault Logan", в салоне которого был ребенок. Мужчина за рулем "Renault" не успел среагировать на маневр" Uber", в результате чего произошло лобовое столкновение. Удар был настолько сильным, что "Uber" раскрутило на 180 градусов.

В результате ДТП пострадал ребенок, находящийся в автомобиле "Renault". Его госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Оба авто получили серьезные повреждения передних частей. Следствие пока не назвало виновника ДТП.

 

Фото с места происшествия (facebook.com/dtp.kiev.ua/)

Напомним, недавно мы описывали подробности ДТП, в котором погиб скандальный украинский баскетболист.

Ранее мы также сообщали о том, что В ДТП в Николаевской области пострадал замкомандующего Сухопутных войск.

Кстати, 9 января в Днепре авто "влетело" в фонарный столб и превратилось в груду металла.

Видео: РБК-Украина

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