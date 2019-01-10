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В Днепре авто "влетело" в фонарный столб и превратилось в груду металла (фото)

STYLERЖизнь    10.01.2019 - 11:12

Видео: (YouTube/informator.ua)

9 января около 22:20 в Днепре возле кинотеатра "Салют" произошла ужасная авария: автомобиль Honda врезался в фонарный столб, вследствие чего машину буквально разорвало. Об этом сообщает информационный портал Информатор.

В салоне машины находились двое взрослых, водитель не справился с управлением и получил травмы. Медики оказали потерпевшему первую помощь и госпитализировали. 

 

Фото: (dp.informator.ua)

У водителя выявили открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб голеностопа. Пассажиру автомобиля повезло больше: никаких повреждений не обнаружено.

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно, поскольку движение транспорта на этом участке дороги не затруднено. Полицейские вызвали на место следователя по ДТП. В деталях случившегося на данный момент разбираются правоохранители.

Напомним, что стала известна судьба ресторатора, сбившей на "зебре" подростка, который так и не выжил. Согласно материалам дела, Саенко трижды привлекалась к административной ответственности за превышение скорости и один раз - за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Мы писали, что в Киеве такси протаранило авто полицейских. Отмечается, что полицейские ехали на вызов по Большой Васильковской с включенными проблесковыми огнями. В 23:35 на пересечении с улицей Ковпака в них врезался Renault.

А также сообщали, в ночь с 1 на 2 января в Киеве произошло ДТП с участием внедорожника Range Rover и патрульного автомобиля полиции. По информации ресурса, есть пострадавшие - на место прибыла бригада "скорой помощи". О их состоянии пока ничего не известно. 

 

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