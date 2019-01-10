В Днепре авто "влетело" в фонарный столб и превратилось в груду металла (фото)

Видео: (YouTube/informator.ua)

9 января около 22:20 в Днепре возле кинотеатра "Салют" произошла ужасная авария: автомобиль Honda врезался в фонарный столб, вследствие чего машину буквально разорвало. Об этом сообщает информационный портал Информатор.

В салоне машины находились двое взрослых, водитель не справился с управлением и получил травмы. Медики оказали потерпевшему первую помощь и госпитализировали.

Фото: (dp.informator.ua)

У водителя выявили открытую черепно-мозговую травму, а также ушиб голеностопа. Пассажиру автомобиля повезло больше: никаких повреждений не обнаружено.

Что стало причиной аварии, на данный момент неизвестно, поскольку движение транспорта на этом участке дороги не затруднено. Полицейские вызвали на место следователя по ДТП. В деталях случившегося на данный момент разбираются правоохранители.

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