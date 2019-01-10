У Дніпрі авто "влетіло" в ліхтарний стовп і перетворилася на купу металу (фото)

Відео: (YouTube/informator.ua)

9 січня близько 22:20 у Дніпрі біля кінотеатру "Салют" сталася жахлива аварія: автомобіль Honda врізався в ліхтарний стовп, внаслідок чого машину буквально розірвало. Про це повідомляє інформаційний портал Інформатор.

У салоні машини перебували двоє дорослих, водій не впорався з керуванням і отримав травми. Медики надали потерпілому першу допомогу і госпіталізували.

Фото: (dp.informator.ua)

У водія виявили відкриту черепно-мозкову травму, а також забій голеностопа. Пасажиру автомобіля пощастило більше: ніяких пошкоджень не виявлено.

Що стало причиною аварії, наразі невідомо, оскільки рух транспорту на цій ділянці дороги не ускладнений. Поліцейські викликали на місце слідчого по ДТП. В деталях події на даний момент розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що стала відома доля ресторатора, яка збила на "зебрі" підлітка, який так і не вижив. Згідно з матеріалами справи, Саєнко тричі притягувалася до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості і один раз - за водіння в стані алкогольного сп'яніння.

Ми писали, що у Києві таксі авто протаранило поліцейських. Наголошується, що поліцейські їхали на виклик по Великій Васильківській з увімкненими проблисковими вогнями. В 23:35 на перетині з вулицею Ковпака в них врізався Renault.

А також повідомляли, що в ніч з 1 на 2 січня в Києві сталося ДТП за участю позашляховика Range Rover і патрульного автомобіля поліції. За інформацією ресурсу, є постраждалі - на місце прибула бригада "швидкої допомоги". Про їх стан поки нічого не відомо.