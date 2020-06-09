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У Києві людей придавило деревом, що впало: фото і подробиці

STYLERПодії    09.06.2020 - 12:37
У Києві людей придавило деревом, що впало: фото і подробиці
У Києві на людей впало дерево (колаж: РБК-Україна)

У Києві через сильні пориви вітру дерево впало прямо на лавку, де сиділи люди

У Києві у вівторок, 9 червня, через сильний вітер на двох людей впало велике дерево. На місці працюють медики, одна людина отримала травми.

Надзвичайна подія сталася вдень на території Національного авіаційного університету неподалік від першого корпусу. Дерево впало на пішохідну зону на людей, які в цей час сиділи на лавці. На місце НП викликали медиків і комунальників.

Про це повідомляється в Instagram dtp.kiev.ua.

"Прибило юнака і дівчину. Чоловік відбувся забоями, у дівчини, судячи з усього, перелом руки", - сказано в повідомленні.

У Києві людей придавило деревом, що впало: фото і подробиці

У Києві на людей впало дерево (фото: instagram.com/dtp.kiev.ua)

До речі, у МОЗ розповіли, що деяким киянам можуть заборонити вихід на вулицю через карантин.

Як ми писали раніше, у Києві вирішили проблему з ТЦ, що виліз на магістраль тим, що урізали третину проспекту.

Також повідомлялося, що у Києві на надшвидкості розбився "гонщик", після чого мережа рознесла систему автофіксації.

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Автор: Светлана Мащенко

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