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В Киеве людей придавило упавшим деревом: фото и подробности

STYLERПроисшествия    09.06.2020 - 12:37
В Киеве людей придавило упавшим деревом: фото и подробности
В Киеве на людей упало дерево (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве из-за сильных порывов ветра дерево упало прямо на скамейку, где сидели люди

В Киеве во вторник, 9 июня, из-за сильного ветра на двоих людей рухнуло крупное дерево. На месте работают медики, один человек, получил травмы.

Чрезвычайное происшествие случилось днем на территории Национального авиационного университета неподалеку от первого корпуса. Дерево упало на пешеходную зону на людей, которые в это время сидели на скамейке. На место ЧП вызвали медиков и коммунальщиков.

Об этом сообщается в Instagram dtp.kiev.ua.

"Прибило молодого человека и девушку. Мужчина отделался ушибами, у девушки, судя по всему, перелом руки", - сказано в сообщении.

В Киеве людей придавило упавшим деревом: фото и подробности

В Киеве на людей упало дерево (фото: instagram.com/dtp.kiev.ua)

К слову, в Минздраве рассказали, что некоторым киевлянам могут запретить выход на улицу из-за карантина.

Как мы писали ранее, в Киеве решили проблему с ТЦ, что вылез на магистраль тем, что урезали треть проспекта.

Также сообщалось, что в Киеве на сверхскорости разбился "гонщик", после чего сеть разнесла систему автофиксации.

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Автор: Светлана Мащенко

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