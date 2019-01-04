У Києві нахабні домушники влаштували бійку з мешканцями (відео)

Відео: YouTube / Vitalii Lysenko

У Києві в Дарницькому районі в новобудові ЖК "Комфорт Таун" (вул. Регенераторная) мешканці будинку намагалися затримати квартирних злодіїв до приїзду поліції, однак ті влаштували бійку із застосуванням газового балончика. Про це в п'ятницю, 4 січня, повідомляє ресурс "Київ Оперативний" на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також є відео інциденту.

Зазначається, що в ніч проти 31 грудня у 7 парадному 14 корпусу будинку небайдужі мешканці зреагували на появу в під'їзді підозрілого чоловіка - він неодноразово потрапляв на камери в інших будинках при НС.

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Вони викликали охорону і поліцію, а потім спустилися вниз - щоб не дозволити чоловікові вислизнути.

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Як виявилося, він був одним з тих, що стоять "на шухері". Чоловік знаходився між 5 і 6 поверхом і відстежував вхід у інше парадне. Коли домушник зрозумів, що скоро приїде поліція, він по телефону викликав підмогу, і незабаром другий чоловік із кулаками напав на мешканців будинку, разом з якими також був і охоронець. Зловмисник розпилив газовий балончик в обличчя одному з жителів.

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У повідомленні йдеться про те, що через кілька днів цих підозрілих чоловіків знову помічали на території житлового комплексу.

Скрін: facebook.com/KyivOperativ

У коментарях до повідомлення користувачі мережі обурюються нахабством домушників і висловлюють підозра, що ті могли бути у змові з самими охоронцями. Також лунають закиди і на адресу правоохоронних органів:

"Мужики молодці! От би всім таких сусідів!";

"Охорона по ходу з ними в долі";

"Яку функцію у нас виконують поліцейські? Ловити підлітків з косяками?";

"Що тут незрозумілого? Данина поліцейським заплатили і далі "працюють"";

"Кошмар. Які вони наглющие, це капець";

"Ну й охорона, навіщо вони взагалі тоді потрібні?";

"Все дуже сумно"...

Скрін коментарів: facebook.com/KyivOperativ

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі поліцейські затримали зловмисників, які намагалися пограбувати сімейну пару в квартирі багатоповерхівки. Злодії втекти не встигли, і вирішили втекти з місця злочину з допомогою простирадл, які зв'язали зразок мотузяної драбини, але один з них зірвався і впав.

Також ми писали, що раніше в мережі з'явилося відео, на якому відобразили самого невдачливого квартирного злодія Києва.

Нагадаємо, що в сенябре в Одесі стався випадок, коли бездомний чоловік, який пробрався в приватний будинок і від господаря отримав множинні травми і поранення від травматичного пістолета.