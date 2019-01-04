В Киеве наглые домушники устроили драку с жильцами (видео)

Видео: YouTube / Vitalii Lysenko
В Киеве в Дарницком районе в новострое ЖК "Комфорт Таун" (ул. Регенераторная) жители дома пытались задержать домушников до приезда полиции, однако те устроили драку с применением газового баллончика. Об этом в пятницу, 4 января, сообщает ресурс "Киев Оперативный" на своей странице в соцсети Facebook.
Также есть видео инцидента.
Отмечается, что в ночь на 31 декабря в 7 парадном 14 корпуса дома неравнодушные жители среагировали на появление в подъезде подозрительного человека - он неоднократно попадал на камеры в других домах при ЧП.
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Они вызвали охрану и полицию, а затем спустились вниз - чтобы не позволить мужчине ускользнуть.
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Как оказалось, он был одним из стоящих "на шухере". Мужчина находился между 5 и 6 этажом и отслеживал вход в другое парадное. Когда домушник понял, что скоро приедет полиция, он по телефону вызвал подмогу, и вскоре второй мужчина с кулаками напал на жителей дома, вместе с которыми также был и охранник. Злоумышленник распылил газовый балончик в лицо одному из жителей.
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В сообщении говорится о том, что спустя несколько дней этих подозрительных мужчин снова замечали на территории жилкомплекса.
Скрин: facebook.com/KyivOperativ
В комментариях к сообщению пользователи сети возмущаются наглостью домушников и высказывают подозрение, что те могли быть в сговоре с самими охранниками. Также звучат упреки и в адрес правоохранительных органов:
"Мужики молодцы! Вот бы всем таких соседей!";
"Охрана по ходу с ними в доле";
"Какую функцию у нас выполняют полицейские? Ловить подростков с косяками?";
"Что тут непонятного? Дань полицейским заплатили и дальше "работают"";
"Кошмар. Какие они наглющие, это капец";
"Ну и охрана, зачем они вообще тогда нужны?";
"Все очень печально"...
Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ
Как сообщалось ранее, в Днепре полицейские задержали злоумышленников, которые пытались ограбить семейную пару в квартире многоэтажки. Воры скрыться не успели и решили сбежать с места преступления с помощью простыней, которые связали наподобие веревочной лестницы, но один из них сорвался и упал.
Также мы писали, что ранее в сети появилось видео, на котором запечатлели самого неудачливого квартирного вора Киева.
Напомним, что в сенябре в Одессе произошел случай, когда бездомный мужчина, который пробрался в частный дом и от хозяина получил множественные травмы и ранения от травматического пистолета.