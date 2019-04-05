У Києві знайшли немовля: поліція шукає його мати

У Дніпровському районі Києва перехожі виявили сумку з новонародженим немовлям і повідомили про це в поліцію. Подробиці розповіли у відділі комунікації Національної поліції міста Києва.

У середу, близько 22:00 в поліцію зателефонував мешканець Дніпровського району та повідомив, що під час прогулянки з собакою, на проспекті Соборності, він знайшов немовля в сумці. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та медики.

Фото: Національна поліція України

Лікарі оглянули малюка і повідомили, що це хлопчик, який народився протягом останної доби. Мама загорнула його в ковдру, потім поклала у велику господарську сумку і залишила на доріжці між будинками.

Дитину госпіталізували, і медики оцінюють її стан як задовільний. Загрози його життю на даний момент немає.

Поліція Дніпровського управління відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 135 (Залишення в небезпеці) КК України. Санкція за цією статтею – позбавлення волі терміном на два роки.

У Києві знайшли новонародженого (Національна поліція України)

Слідчі проводять необхідні оперативно-розшукові заходи, щоб встановити свідків події та знайти матір дитини. Поліція звертається до місцевих жителів з проханням надати будь-яку інформацію про можливе місцезнаходження жінки або яка допоможе встановити її особу.

Всі дані можна анонімно повідомити за телефонами: (067) 650-69-23 і 102 або прийти особисто в Дніпровське управління поліції за адресою: Червоноткацька,2.

У Києві виявили немовля (YouTube/Поліція Києва)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Запоріжжі новонароджену дитину залишили на капоті автомобіля біля пологового будинку.

А також розповідали про те, що Комаровський розповів про небезпеку для немовлят.