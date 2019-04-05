В Киеве обнаружили младенца: полиция ищет его мать

В Днепровском районе Киева прохожие обнаружили сумку с новорожденным младенцем и сообщили об этом в полицию. Подробности рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции города Киева.

В среду, около 22:00 в полицию позвонил житель Днепровского района и сообщил, что во время прогулки с собакой, на проспекте Соборности, он нашел младенца в сумке. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и медики.

Фото: Национальная полиция Украины

Врачи осмотрели малыша и сообщили, что это мальчик, который родился в течении последних суток. Мама завернула его в одеяло, потом положила в большую хозяйственную сумку и оставила на дорожке между домами.

Ребенка госпитализировали, и медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Угрозы его жизни на данный момент нет.

Полиция Днепровского управления открыла уголовное производство по части 1 статьи 135 (Оставление в опасности) УК Украины. Санкция по этой статье – лишение свободы сроком на два года.

В Киеве нашли новорожденного (Национальная полиция Украины)

Следователи проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить свидетелей происшествия и найти мать ребенка. Полиция обращается к местным жителям с просьбой предоставить любую информацию о возможном местонахождении женщины или которая поможет установить ее личность.

Все данные можно сообщить анонимно по телефонам: (067) 650-69-23 и 102 или прийти лично в Днепровское управление полиции по адресу: Красноткацкая,2.

В Киеве обнаружили младенца (YouTube/Полиция Киева)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Запорожье новорожденного ребенка оставили на капоте автомобиля возле роддома.

А также рассказывали о том, что Комаровский рассказал об опасности для младенцев.