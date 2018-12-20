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У Києві спіймали грабіжника з іграшковим пістолетом

STYLERПодії    20.12.2018 - 15:30
У Києві спіймали грабіжника з іграшковим пістолетом
Колаж РБК-Україна

Чоловік направив пістолет на адміністратора закладу і вимагав гроші

У столиці чоловік пішов грабувати торговельну точку з іграшковим пістолетом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції міста Києва.

Інцидент стався по вулиці Героїв Дніпра на Оболоні, ввечері 19 грудня. На гарячу лінію чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із закладів сталося пограбування. На місце події виїхала патрульна поліція та слідчо-оперативна група.

Працівники закладу розповіли, що в приміщення увірвався чоловік, який направив на адміністратора пістолет, і став вимагати гроші з каси. Дівчина злякалася і втекла, а грабіжник тим часом витягнув з каси 4000 тисячі гривень і вибіг на вулицю.

Проте втекти далеко він не встиг, так як його зміг затримати свідок нападу, який і передав зловмисника співробітникам поліції. При обшуку поліцейські виявили у чоловіка іграшковий пістолет, яким він погрожував співробітникам торгової точки.

У Києві спіймали грабіжника з іграшковим пістолетом

Фото: kyiv.npu.gov.ua

З'ясувалося, що грабіжник уже раніше мав проблеми з законом і уже притягувався до кримінальної відповідальності.

Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 187 ККУ. На даний момент суд обрав йому запобіжний захід - арешт і йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Києві банда в масках пограбувала заправку.

А також розповідали про те, що у Львівській області вкрали безцінне Євангеліє XVI століття.

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