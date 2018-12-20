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В Киеве поймали грабителя с игрушечным пистолетом

STYLERПроисшествия    20.12.2018 - 15:30
В Киеве поймали грабителя с игрушечным пистолетом
Коллаж РБК-Украина

Мужчина направил пистолет на администратора заведения и потребовал деньги

В столице мужчина пошел грабить торговую точку с игрушечным пистолетом. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города Киева.

Инцидент произошел по улице Героев Днепра на Оболони, вечером 19 декабря. На горячую линию дежурной части Оболонского управления полиции поступило сообщение о том, что в одном из заведений произошло ограбление. На место происшествия выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

Работники заведения рассказали, что в помещение ворвался мужчина, который направил на администратора пистолет и стал требовать наличные деньги из кассы. Девушка испугалась и убежала, а грабитель тем временем вытащил из кассы 4000 тысячи гривен и выбежал на улицу.

Однако убежать далеко он не успел, так как его смог задержать свидетель нападения, который и передал злоумышленника сотрудникам полиции. При обыске полицейские обнаружили у мужчины игрушечный пистолет, которым он угрожал сотрудникам торговой точки.

В Киеве поймали грабителя с игрушечным пистолетом

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Выяснилось, что грабитель уже ранее имел проблемы с законом и притягивался к криминальной ответственности.

Ему объявлено подозрение в совершении криминального правонарушения по части 3 статьи 187 ККУ. На данный момент суд выбрал ему меру пресечения - арест и ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Киеве банда в масках ограбила заправку.

А также рассказывали о том, что во Львовской области украли бесценное Евангелие XVI века.

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