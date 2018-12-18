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Во Львовской области украли бесценное Евангелие XVI века

STYLERЖизнь    18.12.2018 - 22:37
Во Львовской области украли бесценное Евангелие XVI века
Коллаж РБК-Украина

Вес этого издания почти 30 килограмм и она украшена серебряными гравюрами

В одной из церквей во Львовской области грабители вынесли уникальную книгу - Евангелие XVI века. Об этом сообщает издание "Львовская Мануфактура Новостей".

Инцидент произошел в церкви Святителя Павла Конюшевича, которая находится в городе Самбор Львовской области. Грабители пробрались в помещение церкви ночью и вынесли уникальное издание Евангелие XVI века, которые было изготовлено вручную. Эта книга украшена серебряными гравюрами и весит около 30 килограмм.

Священнослужитель этой церкви, отец Николай рассказал, что пропажу обнаружил утром, когда пришел готовиться к службе.

"Как обычно, утром я был в церкви. Наизусть знаю, что где и как стоит в храме. А здесь в глаза бросилось, что вышитый рушник на престоле не так лежит. Присмотрелся и ужаснулся: футляр, в котором хранится Евангелие, - пустой. Сразу вызвали полицию", - рассказал отец Николай Лысков.

Во Львовской области украли бесценное Евангелие XVI века

Церковь в Самборе - Евангелие на заднем фоне. Фото: Игорь Теличка. 

Он сообщил, что это Евангелие еще в XVI подарили Самборскому православному братству и с тех пор оно находилось в церкви. Открывали эту книгу только по большим праздникам, таким как Пасха.

Отец Николай добавил, что надеется, что уникальную книгу смогут отыскать и вернуть на место.

"Евангелие бесценно для церкви. Оно имеет особое духовное значение. Трудно представить, что за человек решился на такое преступление. Кому это нужно? Ведь это вещь, которую не просто продать. Сама по себе пользы для вора не принесет. Надеемся, что Евангелие все же найдут", - отец добавил Николай.

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