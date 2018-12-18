У Львівській області вкрали безцінне Євангеліє XVI століття

Колаж РБК-Україна

Вага цього видання майже 30 кілограм і вона прикрашена срібними гравюрами

В одній з церков у Львівській області грабіжники винесли унікальну книгу -Євангеліє XVI століття. Про це повідомляє видання "Львівська Мануфактура Новин".

Інцидент стався у церкві Святителя Павла Конюшевича, яка знаходиться в місті Самбір Львівської області. Грабіжники пробралися в приміщення церкви вночі і винесли унікальне видання Євангеліє XVI століття, які було виготовлено вручну. Ця книга прикрашена срібними гравюрами і важить близько 30 кілограм.

Священнослужитель церкви, отець Микола розповів, що пропажу виявив вранці, коли прийшов готуватися до служби.

"Як звичайно, вранці я був у церкві. Напам'ять знаю, що де і як стоїть у храмі. А тут в очі впало, що вишитий рушник на престолі не так лежить. Придивився і жахнувся: футляр, в якому зберігається Євангеліє, - порожній. Відразу викликали поліцію", - розповів отець Микола Лиськов.

Церкву у Самборі - Євангеліє на задньому фоні. Фото: Ігор Теличка.

Він повідомив, що це Євангеліє ще в XVI подарували Самбірському православному братству і з тих пір воно знаходилося в церкві. Відкривали цю книжку лише у великі свята, такі як Великдень.

Отець Микола додав, що сподівається, що унікальну книгу зможуть відшукати і повернути на місце.

"Євангеліє безцінне для церкви. Воно має особливе духовне значення. Важко уявити, що за людина наважилася на такий злочин. Кому це потрібно? Адже це річ, яку не просто продати. Сама по собі користі для злодія не принесе. Сподіваємося, що Євангеліє все ж знайдуть", - отець додав Микола.

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