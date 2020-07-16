В Києві впіймали ґвалтівника-рецидивіста і просять його впізнати (відео)

У Києві зловили рецидивіста, який з початку літа цього року здійснив кілька спроб зґвалтування молодих жінок. Він орудував у Голосіївському районі, підшукуючи жертв у віддалених місцях, накидав на обличчя і шию ремінь. Після чого змушував йти в ліс.

Поліція провела операцію з визначенням його особистості й затримала. Тепер правоохоронці просять тих, хто знає про його злочини, вийти на зв'язок. Відео зі зловмисником з'явилося на Facebook-сторінці Київ Оперативний.

Як виявилося, 46-річний неадекват - житель столиці, був неодноразово судимий. Терміни він відбував за грабіж, розбій, хуліганство та зґвалтування. Про свої пригоди каже з гордістю, а на питання "Чи був судимий?" відповідає "Звичайно!", перераховуючи всі п'ять статей КК України, за якими притягувався.

Почав він свою "кар'єру" з 1990-го в 16 річному віці, а останній раз сидів у 2016-му. Зараз поліція перевіряє його на причетність до інших подібних злочинів. Якщо хто-небудь був свідком його злочинів або став жертвою, правоохоронці просять звернутися за номером +38(067)572-75-54.

У Києві впіймали ґвалтівника зі "стажем" (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в Києві зловили небезпечного ґвалтівника, жертвами якого ставали неповнолітні дівчата.

Також повідомлялося, що в Одесі неадекват напав на школярку.