В Киеве поймали насильника-рецидивиста и просят его опознать (видео)

В Киеве поймали рецидивиста, который с начала лета этого года совершил несколько попыток изнасилования молодых женщин. Он орудовал в Голосеевском районе, подыскивая жертв в отдаленных местах, набрасывал на лицо и шею ремень. После чего заставлял идти в лес.

Полиция провела операцию по определению его личности и задержала. Теперь правоохранители просят тех, кто знает про его преступления, выйти на связь. Видео со злоумышленником появилось на Facebook-странице Киев Оперативный.

Как оказалось, 46-летний неадекват - житель столицы, был неоднократно судим. Сроки он отбывал за грабеж, разбой, хулиганство и изнасилование. О своих похождениях говорит с гордостью, а на вопрос "Был ли судим?" отвечает "Конечно!", перечисляя все пять статей УК Украины, по которым привлекался.

Начал он свою "карьеру" с 1990-го в 16 летнем возрасте, а последний раз сидел в 2016-м. Сейчас полиция проверяет его на причастность к другим подобным злодеяниям. Если кто-либо был свидетелем его преступлений или стал жертвой, правоохранители просят обратиться по номеру +38(067)572-75-54.

В Киеве поймали насильника со "стажем" (видео: facebook.com/KyivOperativ)

Ранее мы писали, что в Киеве поймали опасного насильника, жертвами которого становились несовершеннолетние девочки.

Также сообщалось, что в Одессе неадекват напал на школьницу.