У Києві зниклий АТОшник покінчив життя самогубством

Відео: YouTube/"Інформатор"

У Києві виявили тіло 28-річного киянина, який зник тиждень тому. Про це повідомив "Інформатор" з місця події.

Тіло молодого чоловіка було виявлено в середу, 12 грудня на Харківському шосе, 168г. Чоловік лежав на пандусі, недалеко від входу в перший під'їзд будинку. Місцеві жителі зателефонували на лінію екстрених служб та повідомили про страшну знахідку.

З'ясувалося, що загиблий чоловік проживав у сусідньому будинку, він 1990 року народження і був учасником бойових дій. Більше тижня тому він зник з дому.

За попередньою інформацією поліції, чоловік піднявся на 14 поверх рано вранці і там став вживати алкогольні напої. Після цього він вийшов на загальний балкон і зістрибнув вниз.

При падінні він з такою силою вдарився об пандус, що зламав металеві перила. Від травм, які він отримав, смерть настала майже миттєво.

Очевидці розповіли, що близько місяця тому молодий чоловік вже робив спробу звести рахунки з життям.

Фото: "Інформатор"

Патрульна поліція, слідчо-оперативна група і медики продовжують працювати на місці події і з'ясовувати всі обставини трагедії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що мешканка Тернопільської області покінчила з собою з-за високої "комуналки".

А також розповідали про те, що у Броварах зняли з даху дівчину-підлітка, яка намагалася покінчити життя самогубством.