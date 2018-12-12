В Киеве пропавший АТОшник покончил жизнь самоубийством

Видео: YouTube/"Информатор"

В Киеве обнаружили тело 28-летнего киевлянина, который пропал неделю назад. Об этом сообщил "Информатор" с места происшествия.

Тело молодого человека было обнаружено в среду, 12 декабря на Харьковском шоссе, 168г. Мужчина лежал на пандусе, недалеко от входа в первый подъезд дома. Местные жители позвонили на линию экстренных служб и сообщили о страшной находке.

Выяснилось, что погибший мужчина проживал в соседнем доме, он 1990 года рождения и был участником боевых действий. Более недели назад он исчез из дома.

По предварительной информации полиции, мужчина поднялся на 14 этаж рано утром и там стал употреблять алкогольные напитки. После этого он вышел на общий балкон и спрыгнул вниз.

При падении он с такой силой ударился об пандус, что сломал металлические перила. От травм, которые он получил, смерть наступила почти мгновенно.

Очевидцы рассказали, что около месяца назад молодой человек уже предпринимал попытку свести счеты с жизнью.

Фото: "Информатор"

Патрульная полиция, следственно-оперативная группа и медики продолжают работать на месте происшествия и выяснять все обстоятельства трагедии.

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