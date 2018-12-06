В Броварах девушка хотела прыгнуть с 9 этажа: детали инцидента

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Причины попытки самоубийства - неизвестны

В среду, 5 декабря, в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение, что с балкона 9-го этажа хочет прыгнуть девушка. Об этом сообщает Броварское районное управление ГУ ГСЧС Украины на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Грушевского города Бровары Киевской области.

После сообщения о готовящемся суициде, ГСЧС на происшествие направило дежурный караул 56-й Государственной пожарно-спасательной части и АД-30 21-й ГПСЧ г. Бровары.

Прибыв, они увидели, что девушка, примерно 14-15 лет, стоит в открытом проеме окна балкона квартиры девятого этажа и пытается прыгнуть вниз.

Спасатели не теряя времени приняли решение спуститься с крыши и перехватить девочку.

Позже начальник караула с крыши дома по веревке попал на балкон и затащил девушку обратно в помещение.

Киевская область: спасатели не дали девушке выпрыгнуть из окна На Киевщине спасатели не дали девушке спрыгнуть с окна многоэтажки. Настоящая трагедия могла бы произойти 5 декабря в Броварах. На номер 101 поступило тревожное сообщение о том, что на балконе 9-го этажа жилого дома девушка, которой на вид лет 14-15, собирается выпрыгнуть из окна. Спасатели, прибывшие на вызов, оценили обстановку и решили спуститься в окно балкона 9-го этажа с крыши жилого дома способом “самоспасения” при помощи спасательной веревки. Начальник караула с крыши дома попал на балкон и затащил девушку в помещение. Как это было смотрите в видео МВД Украины Николай Чечеткин Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области Опубликовано ГСЧС Украины Четверг, 6 декабря 2018 г.

О мотивах, которые были у подростка к совершению самоубийства, не сообщается.

Напомним, ранее стало известно, что в Ужгороде 15-летний студент колледжа культуры и искусств был найден мертвым. Павел мечтал стать оперным певцом и поэтому уехал из села Долгое Иршавского района в Ужгород, чтобы приблизиться к своей мечте.

Также сообщалось, что 3 декабря 27-летний мужчина выбросился с 14 этажа дома по причине травли на работе. От полученных травм он скончался на месте.

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