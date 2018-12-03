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Суицид на Закарпатье: киевлянин бросился с 6-метрового моста

STYLERПроисшествия    03.12.2018 - 14:03
Суицид на Закарпатье: киевлянин бросился с 6-метрового моста
Фото: коллаж РБК-Украина

В Рахов 43-летний житель столицы приехал в гости к другу

В Закарпатской области в Рахове мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись с 6-метрового моста в реку. Трагедия произошла в центре города в воскресенье, 2 декабря, сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что дежурному диспетчеру ГоСЧС поступил анонимный звонок об инциденте. Спасатели передали информацию правоохранительным органам. 

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая установила личность погибшего - это житель Киева, 1975 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

В Рахов мужчина приехал погостить к своему другу.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на территории Харьковского жилмассива 57-летняя пенсионерка выбросилась с девятого этажа многоэтажного дома.

Также мы писали о том, что в Херсоне на глазах у семьи застрелился пенсионер. Предсмертной записки мужчина не оставил, однако члены семьи сообщили, что год назад у него умерла жена, по которой он очень тосковал. 

Напомним, в Луцке в ноябре студента 2-го курса местного технического университета Александра Барановича обнаружили мертвым в речке Стыр через месяц после исчезновения. 

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Видео: РБК-Украина

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