Суицид на Закарпатье: киевлянин бросился с 6-метрового моста

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В Рахов 43-летний житель столицы приехал в гости к другу

В Закарпатской области в Рахове мужчина покончил жизнь самоубийством, бросившись с 6-метрового моста в реку. Трагедия произошла в центре города в воскресенье, 2 декабря, сообщает Mukachevo.net.

Отмечается, что дежурному диспетчеру ГоСЧС поступил анонимный звонок об инциденте. Спасатели передали информацию правоохранительным органам.

На место прибыла следственно-оперативная группа, которая установила личность погибшего - это житель Киева, 1975 года рождения. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

В Рахов мужчина приехал погостить к своему другу.

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве на территории Харьковского жилмассива 57-летняя пенсионерка выбросилась с девятого этажа многоэтажного дома.

Также мы писали о том, что в Херсоне на глазах у семьи застрелился пенсионер. Предсмертной записки мужчина не оставил, однако члены семьи сообщили, что год назад у него умерла жена, по которой он очень тосковал.

Напомним, в Луцке в ноябре студента 2-го курса местного технического университета Александра Барановича обнаружили мертвым в речке Стыр через месяц после исчезновения.

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Видео: РБК-Украина