ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Суїцид на Закарпатті: киянин кинувся з 6-метрового мосту

STYLERПодії    03.12.2018 - 14:03
Суїцид на Закарпатті: киянин кинувся з 6-метрового мосту
Фото: колаж РБК-Україна

У Рахів 43-річний житель столиці приїхав у гості до друга

У Закарпатській області в Рахові чоловік покінчив життя самогубством, кинувшись з 6-метрового мосту в річку. Трагедія сталася у центрі міста у неділю, 2 грудня, повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що черговому диспетчеру ДСНС надійшов анонімний дзвінок про інцидент. Рятувальники передали інформацію правоохоронним органам.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу загиблого - це житель Києва, 1975 року народження. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.

У Рахів чоловік приїхав до свого друга у гості.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві на території Харківського житлового масиву 57-річна пенсіонерка викинулася з дев'ятого поверху багатоповерхового будинку.

Також ми писали про те, що в Херсоні на очах у сім'ї застрелився пенсіонер. Передсмертної записки він не залишив, проте члени сім'ї повідомили, що рік тому у нього померла дружина, з якою він дуже сумував.

Нагадаємо, у Луцьку в листопаді студента 2-го курсу місцевого технічного університету Олександра Барановича виявили мертвим у річці Стир через місяць після зникнення.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна

Син жорстоко порубав свою матір і її подругу: подробиці інциденту На Закарпатті дівчинка витягла чотирьох дітей з палаючого будинку
Новини України самогубствоЗакарпатська областьполиция
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся