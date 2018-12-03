Суїцид на Закарпатті: киянин кинувся з 6-метрового мосту

Фото: колаж РБК-Україна

У Рахів 43-річний житель столиці приїхав у гості до друга

У Закарпатській області в Рахові чоловік покінчив життя самогубством, кинувшись з 6-метрового мосту в річку. Трагедія сталася у центрі міста у неділю, 2 грудня, повідомляє Mukachevo.net.

Зазначається, що черговому диспетчеру ДСНС надійшов анонімний дзвінок про інцидент. Рятувальники передали інформацію правоохоронним органам.

На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановила особу загиблого - це житель Києва, 1975 року народження. Від отриманих тілесних ушкоджень він помер на місці події.

У Рахів чоловік приїхав до свого друга у гості.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві на території Харківського житлового масиву 57-річна пенсіонерка викинулася з дев'ятого поверху багатоповерхового будинку.

Також ми писали про те, що в Херсоні на очах у сім'ї застрелився пенсіонер. Передсмертної записки він не залишив, проте члени сім'ї повідомили, що рік тому у нього померла дружина, з якою він дуже сумував.

Нагадаємо, у Луцьку в листопаді студента 2-го курсу місцевого технічного університету Олександра Барановича виявили мертвим у річці Стир через місяць після зникнення.

Дивіться також:

Відео: РБК-Україна