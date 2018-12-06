У Броварах дівчина хотіла стрибнути з 9 поверху: деталі інциденту

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Причини спроби самогубства - невідомі

У середу, 5 грудня, до оперативно-диспетчерської служби Броварського району надійшло повідомлення, що з балкону 9-го поверху хоче стрибнути дівчина. Про це повідомляє Броварське районне управління ГУ ДСНС України на своїй сторінці у Facebook.

Надзвичайна подія відбувалась на вулиці Грушевського міста Бровари Київскої області.

Після повідомлення про суїцид, ДСНС на подію направило черговий караул 56-ї Державної пожежно-рятувальної частини та АД-30 21-ї ДПРЧ м. Бровари.

Прибувши, вони побачили, що дівчина, приблизно 14-15 років, стоїть у відчиненому отворі вікна балкону квартири дев'ятого поверху й намагається стрибнути вниз.

Рятувальники не гаячи часу прийняли рішення спуститися з даху й перехопити дівчинку.

Пізніше начальник караулу з даху будинку по мотузці потрапив на балкон й затягнув дівчину назад у приміщення.

Київська область: рятувальники не дали дівчині вистрибнути з вікна На Київщині рятувальники не дали дівчині стрибнути з вікна багатоповерхівки. Справжня трагедія могла б статися 5 грудня у Броварах. На номер 101 надійшло тривожне повідомлення про те, що на балконі 9-го поверху житлового будинку дівчина, якій на вигляд років 14-15, збирається вистрибнути з вікна. Рятувальники, що прибули на виклик, оцінили обстановку та вирішили спуститися у вікно балкону 9-го поверху з даху житлового будинку способом “саморятування” за допомогою рятувальної мотузки. Начальник караулу з даху будинку потрапив на балкон та затягнув дівчину у приміщення. Як це було дивіться у відео МВС України Микола Чечоткін Головне управління ДСНС України у Київській області Опубліковано ДСНС України Четвер, 6 грудня 2018 р.

Про мотиви, які були у підлітка до скоєння самогубства, не повідомляється.

Нагадаємо, раніше стало відомо що в Ужгороді 15-річний студент коледжу культури і мистецтв був знайдений мертвим. Павло мріяв стати оперним співаком і тому поїхав із села Довге Іршавського району в Ужгород, щоб наблизитися до своєї мрії.

Також повідомлялось, що 3 грудня 27-річний чоловік викинувся з 14 поверху будинку з причини цькування на роботі. Від отриманих травм він помер на місці.

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