У Києві до школи зайшов педофіл і познущався над дитиною: де орудує збоченець, фото

Інцидент стався в школі №147 на проспекті Лісовому, 17В (Лісовий масив, Деснянський район столиці).

За словами директора навчального закладу, 15 вересня вранці на територію школи до жіночого туалету зайшов чоловік, який сказав дітям, що він фотограф, і нібито шукає моделей для зйомки. Так збоченець змусив обманом роздягнутися малолітню дитину.

Коли про це дізналися працівники школи, то кинулися затримувати педофіла, але не наздогнали.

Після цього керівництво школи звернулося до правоохоронців, а також розіслало інформацію про подію та фото чоловіка, який аргументовано підозрюється у скоєнні злочину, по всіх педканалах масиву.

Так, зловмисник міг/може здійснити й інші візити до шкіл.

Розшукуваний - 49-річний киянин Дмитро Олександрович Бубир який проживає на вулиці Маршала Жукова на Лісовому масиві.

У Києві розшукують педофіла (фото: скрін)

Поліція просить киян у разі виявлення громадянина негайно повідомити про це правоохоронцям за телефонами "102" або "067 247 7980".

Відомості про подію були внесені до ЄРДР, розпочато провадження за ч. 2 ст. 156 Кримінального кодексу.