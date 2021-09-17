В Киеве в школу зашел педофил и поиздевался над ребенком: где орудует извращенец, фото

Инцидент произошел в школе №147на проспекте Лесном, 17В (Лесной массив, Деснянский район столицы).

По словам директора учебного заведения, 15 сентября утром на территорию школы в женский туалет зашел мужчина, который сказал детям, что он фотограф, и якобы ищет моделей для съемки. Так извращенец заставил обманом раздеться малолетнего ребенка.

Когда об этом узнали работники школы, то бросились задерживать педофила, но не догнали.

После этого руководство школы обратилось к правоохранителям, а также разослало информацию о происшествии и фото мужчины, который аргументированно подозревается в совершении преступления, по всем педканалам массива.

Так, злоумышленник мог/может совершить и другие визиты в школы.

Разыскиваемый - 49-летний киевлянин Дмитрий Александрович Бубыр, который проживает на улице Маршала Жукова на Лесном массиве.

В Киеве разыскивают педофила (фото: скрин)

Полиция просит киевлян в случае обнаружения гражданина незамедлительно сообщить об этом правоохранителям по телефонам "102" или "067 247 7980".

Ведомости о происшествии были внесены в ЕРДР, начато производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного Кодекса.