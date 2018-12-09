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Закривали тілами машини: поліцейські намагалися приховати резонансне ДТП

STYLERПодії    09.12.2018 - 14:30
Закривали тілами машини: поліцейські намагалися приховати резонансне ДТП
Фото: (npu.gov.ua)

Правоохоронці не отримали серйозних травм

Відео: (youtube.com/Espreso.TV)

У ніч на 9 грудня у Дарницькому районі Києва сталася аварія за участю двох поліцейських патрульних машин. Про це повідомляє "Еспресо ТВ".

На вулиці Старобориспільській патрульна Toyota Prius протаранила поліцейський автомобіль Hyundai. Після зіткнення Prius вилетів на тротуар і в'їхав у дерево.

Закривали тілами машини: поліцейські намагалися приховати резонансне ДТП

Фото: (espreso.tv)

За наявною інформацією, поліцейські не постраждали.

Першою на місці події виявилася знімальна група Еспресо. Їм патрульні поліцейські заборонили підходити ближче ніж на 100 метрів до місця аварії, а також закривали своїми тілами розбиті авто.

 

Фото: (espreso.tv)

Журналісти з цього приводу висловили здивування, так як в аварії ніхто не постраждав, а дії представників ЗМІ були законними.

Обставини, при яких відбулося зіткнення поліцейських автомобілів, поки уточнюються.

Раніше повідомлялося, що в Одесі "євробляха" пробила огорожу в'язниці.У суботу, 8 грудня, автомобіль BMW з європейськими номерами врізався і пробив стіну виправної колонії №51 на Люстдорфській дорозі. 

Також у Маріуполі (Донецька область) водій не впорався з керуванням і вилетів за межі проїжджої частини на зупинку "Драмтеатр", де перебували люди. В результаті постраждали щонайменше три людини.

Нагадаємо, у Житомирі машина "швидкої допомоги" зіткнулася з автомобілем Hyundai Santa Fe, в результаті чого постраждали семеро людей. За попередньою інформацією, автомобіль "швидкої", який рухався з проблисковими маячками, скоїв зіткнення з автомобілем Hyundai Santa Fe під керуванням 40-річного жителя смт Романів. Після цього обидва автомобілі в'їхали в дім.

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Відео: РБК-Україна

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