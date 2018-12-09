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Закрывали телами машины: полицейские пытались скрыть резонансное ДТП

STYLERПроисшествия    09.12.2018 - 14:30
Закрывали телами машины: полицейские пытались скрыть резонансное ДТП
Фото: (npu.gov.ua)

Правоохранители не получили серьезных травм

Видео: (youtube.com/Espreso.TV)

Вночь на 9 декабря в Дарницком районе Киева произошла авария с участием двух полицейских патрульных машин. Об этом сообщает "Эспрессо ТВ".

На улице Старобориспольской патрульная Toyota Prius протаранила полицейский автомобиль Hyundai. После столкновения Prius вылетел на тротуар и въехал в дерево.

Закрывали телами машины: полицейские пытались скрыть резонансное ДТП

Фото: (espreso.tv)

По имеющейся информации, полицейские не пострадали.

Первой на месте происшествия оказалась съемочная группа Эспрессо. Им патрульные полицейские запретили подходить ближе, чем на 100 метров к месту аварии, а также закрывали своими телами разбитые авто.

 

Фото: (espreso.tv)

Журналисты по этому поводу высказали недоумение, так как в аварии никто не пострадал, а действия представителей СМИ были законными. Обстоятельства, при которых произошло столкновение полицейских автомобилей, пока уточняются.

Ранее сообщалось, что в Одессе "евробляха" пробила забор тюрьмы.В субботу, 8 декабря, автомобиль BMW с европейскими  номерами врезался и пробил стену исправительной колонии №51 на Люстдорфской дороге. 

Также в Мариуполе (Донецкая область) водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку "Драмтеатр", где находились люди. В результате пострадали по меньшей мере три человека.

Напоминаем, в Житомире машина "скорой помощи" столкнулась с автомобилем Hyundai Santa Fe, в результате чего пострадали семь человек. По предварительной информации, автомобиль "скорой", который двигался с проблесковыми маячками, совершил столкновение с автомобилем Hyundai Santa Fe под управлением 40-летнего жителя пгт Романов. После этого оба автомобиля въехали в дом.

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