У Києві у власній квартирі заживо згоріла жінка

Фото: пожежник (ДСНС)

Трагедія сталася вранці в одному з будинків на вулиці Борщагівська

У Києві на вулиці Борщагівська, 143, сталася пожежа в одній з квартири житлового будинку, в результаті чого загинула жінка. Про це у вівторок, 22 січня, повідомили в прес-службі ДСНС.

Трагедя сталася сьогодні рано вранці - дзвінок у Службу порятунку 101 надійшов о 6:45.

Площа пожежі становила 5 квадратних метрів у квартирі на 4-му етажі п'ятиповерхівки.

Скрін: google.com/maps

"На місці пожежі працювало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу", - йдеться в повідомленні ДСНС.

Після того, як пожежу було погашено, в кімнаті на дивані було виявлено труп жінки.

Правоохоронці займуться встановленням причини пожежі і обставинами смерті людини.

Як повідомлялося раніше, у Вінниці в ніч проти 20 січня горів студентський гуртожиток, в результаті пожежі постраждали три людини.

Також ми писали про те, що 17 січня в Закарпатській області в монастирі Успіння Пресвятої Богородиці у селі Нижній Бистрий сталася пожежа, в результаті чого загинув чернець.

Нагадаємо, що нещодавно у Тернопільській області в Кременецькому районі у селі Раславка в результаті пожежі загинула дитина.