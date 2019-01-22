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В Киеве в своей квартире заживо сгорела женщина

STYLERПроисшествия    22.01.2019 - 10:51
В Киеве в своей квартире заживо сгорела женщина
Фото: пожарник (ГСЧС)

Трагедия произошла утром в одном из домов на улице Борщаговская

В Киеве на улице Борщаговская, 143, произошел пожар в одной из кварти жилого дома, в результате чего погибла женщина. Об этом во вторник, 22 января, сообщили в пресс-службе ГоСЧС.

Трагедя произошла сегодня рано утром - звонок в Службу спасения 101 поступил в 6:45.

Площадь возгорания составляла 5 квадратных метров в квартире на 4-м этаже пятиэтажки.

В Киеве в своей квартире заживо сгорела женщина

Скрин: google.com/maps

"На месте пожара работало 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 16 человек личного состава", - говорится в сообщении ГосЧС.

После того, как пожар был потушен, в комнате на диване был обнаружен труп женщины.

Правоохранители займутся установлением причины пожара и обстоятельствами смерти человека.

Как сообщалось ранее, в Виннице в ночь на 20 января горело студенческое общежитие, в результате пожара пострадали три человека.

Также мы писали о том, что 17 января в Закарпатской области в монастыре Успения Пресвятой Богородицы в селе Нижний Быстрый произошел пожар, в результате чего погиб монах

Напомним, что недавно в Тернопольской области в Кременецком районе в селе Раславка в результате пожара погиб ребенок

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