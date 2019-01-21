В селе возле Почаева пожар унес жизнь ребенка (фото)

Причиной возгорания стала неправильная эксплуатации печного отопления
В Тернопольской области в Кременецком районе в селе Раславка в результате пожара погиб ребенок. Как сообщили местном отделении ГоСЧС на странице в Facebook, трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации печного отопления.
Спасатели ДПРП-23 из Почаева смогли ликвидировать и не допустить распространение огня на смежные помещения.
Также Кременецкий районный отдел ГоСЧС опубликовал фотографии с места трагедии.
Фото с Facebook-страницы Кременецкого районного отдела ГоСЧС
В сообщении говорится, что ЧП в одном из домов села произошло 19 января.
Причиной смерти малолетнего ребенка стало отравление продуктами сгорания.
Фото с Facebook-страницы Кременецкого районного отдела ГоСЧС
"Будьте осторожны при эксплуатации печного отопления!" - призвали спасатели.
Скрин с Facebook-страницы Кременецкого районного отдела ГоСЧС
Как сообщалось ранее, недавно во Львове в результате отравления угарным газом погибли двое молодых людей.
Также мы писали о том, что 12 января в пгт Эсхар Чугуевского района Харьковской области произошел пожар в двухэтажном доме, который учинила психически больная женщина. Она погибла в собственной квартире - попросту не смогла выбраться из ванной, где ее тело и обнаружили спасатели.
Напомним, 2 января в Запорожье в квартире многоэтажки произошел пожар, в результате которого погибли два пенсионера.