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В селе возле Почаева пожар унес жизнь ребенка (фото)

STYLERПроисшествия    21.01.2019 - 08:19
В селе возле Почаева пожар унес жизнь ребенка (фото)
Иллюстративное фото: ликвидация пожара (пресс-центр ГСЧС)

Причиной возгорания стала неправильная эксплуатации печного отопления

В Тернопольской области в Кременецком районе в селе Раславка в результате пожара погиб ребенок. Как сообщили местном отделении ГоСЧС на странице в Facebook, трагедия произошла из-за неправильной эксплуатации печного отопления.

Спасатели ДПРП-23 из Почаева смогли ликвидировать и не допустить распространение огня на смежные помещения.

Также Кременецкий районный отдел ГоСЧС опубликовал фотографии с места трагедии.

В селе возле Почаева пожар унес жизнь ребенка (фото)

Фото с Facebook-страницы Кременецкого районного отдела ГоСЧС

В сообщении говорится, что ЧП в одном из домов села произошло 19 января. 

Причиной смерти малолетнего ребенка стало отравление продуктами сгорания. 

 

Фото с Facebook-страницы Кременецкого районного отдела ГоСЧС

"Будьте осторожны при эксплуатации печного отопления!" - призвали спасатели.

В селе возле Почаева пожар унес жизнь ребенка (фото)

Скрин с Facebook-страницы Кременецкого районного отдела ГоСЧС

Как сообщалось ранее, недавно во Львове в результате отравления угарным газом погибли двое молодых людей

Также мы писали о том, что 12 января в пгт Эсхар Чугуевского района Харьковской области произошел пожар в двухэтажном доме, который учинила психически больная женщина. Она погибла в собственной квартире - попросту не смогла выбраться из ванной, где ее тело и обнаружили спасатели. 

Напомним, 2 января в Запорожье в квартире многоэтажки произошел пожар, в результате которого погибли два пенсионера

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