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В селі біля Почаєва пожежа забрала життя дитини (фото)

STYLERПодії    21.01.2019 - 08:19
В селі біля Почаєва пожежа забрала життя дитини (фото)
Ілюстративне фото: ліквідація пожежі (прес-центр ДСНС)

Причиною загоряння стала неправильна експлуатації пічного опалення

У Тернопільській області в Кременецькому районі в селі Раславка в результаті пожежі загинула дитина. Як повідомили місцевому відділенні ДСНС на сторінці в Facebook, трагедія сталася через неправильну експлуатацію пічного опалення.

Рятувальники ДПРП-23 з Почаєва змогли ліквідувати і не допустити поширення вогню на суміжні приміщення.

Також Кременецький районний відділ ДСНС опублікував фотографії з місця трагедії.

В селі біля Почаєва пожежа забрала життя дитини (фото)

Фото з Facebook-сторінки Кременецького районного відділу ДСНС

У повідомленні говориться, що НС в одному з будинків села відбулася 19 січня.

Причиною смерті малолітньої дитини стало отруєння продуктами згоряння.

 

Фото з Facebook-сторінки Кременецького районного відділу ДСНС

"Будьте обережні при експлуатації пічного опалення!" - закликали рятувальники.

В селі біля Почаєва пожежа забрала життя дитини (фото)

Скрін з Facebook-сторінки Кременецького районного відділу ДСНС

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Львові в результаті отруєння чадним газом загинули двоє молодих людей.

Також ми писали про те, що 12 січня в смт Есхар Чугуївського району Харківської області сталася пожежа в двоповерховому будинку, який влаштувала психічно хвора жінка. Вона загинула у власній квартирі - просто не змогла вибратися з ванної, де її тіло знайшли рятувальники.

Нагадаємо, 2 січня у Запоріжжі в квартирі багатоповерхівки сталася пожежа, в результаті якої загинули два пенсіонера.

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