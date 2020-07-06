У Києві водій тікав з "п'яної" ДТП і ледь не задавив дітей (відео)

У Києві водій намагався втекти з місця аварії, винуватцем якої він став. Горе-автомобіліст був нетверезий, і його спроба втечі ледь не обернулася трагедією для двох дітей.

У мережі з'явилося відео з "героєм" і подробиці події. Ролик з п'яним як чіп водієм, якому ледве вдалося триматися на ногах, з'явився в Facebook Київ Оперативний.

ДТП сталася неподалік від станції метро "Славутич" на базі відпочинку "Металіст" увечері неділі, 5 липня. Люди утримували водія до прибуття поліції.

"Цей нетверезий дядько скоїв ДТП і намагався втекти. Спроба втечі ледь не вартувала життя двом діткам (11 і 12 років), яких в останній момент встигли відштовхнути. Звуть це п'яне диво Попов Анатолій Володимирович, 1984 року народження. Свою провину повністю заперечує. Каже, що це був не він", - підписане відео.

Відео можна подивитися за посиланням. Обережно, воно містить нецензурну лексику.

Користувачі мережі обурені подібними їздцями на українських дорогах, які загрожують безпеці людей.

"Справжня мразота! Позбавлення прав довічно і конфіскація ТЗ"; "Будь переконливий як співробітники Венбеста! Зроби так, щоб асфальт побив обличчя неадеквата"; "Дніпро поруч, втопити тварь", - обурюються коментатори.

Як ми писали раніше, у Києві дівчина-водій показувала всім педикюр під час їзди.

Також повідомлялося, що камери автофіксації будуть штрафувати українців не тільки за швидкість, їх функціонал розширили.