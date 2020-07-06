В Киеве водитель сбегал с "пьяного" ДТП и чуть не задавил детей (видео)

В Киеве водитель пытался скрыться с места аварии, виновником которой он стал. Горе-автомобилист был нетрезв, и его попытка бегства едва не обернулась трагедией для двоих детей.

В сети появилось видео с "героем" и подробности происшествия. Ролик с пьяным в стельку водителем, которому с трудом удалось держаться на ногах, появился в Facebook Киев Оперативный.

ДТП произошло неподалеку от станции метро "Славутич" на базе отдыха "Металлист" вечером воскресенья, 5 июля. Люди удерживали водителя до прибытия полиции.

"Этот нетрезвый дядя совершил ДТП и пытался сбежать. Попытка побега чуть не стоила жизни двоим деткам (11 и 12 лет), которых в последний момент успели оттолкнуть. Зовут это пьяное чудо Попов Анатолий Владимирович, 1984 года рождения. Свою вину от полностью отрицает. Говорит, что это был не он", - подписано видео.

Видео можно посмотреть по ссылке. Осторожно, оно содержит нецензурную лексику.

Пользователи сети возмущены подобными ездоками на украинских дорогах, которые угрожают безопасности людей.

"Самая настоящая мразота! Лишение прав пожизненно и конфискация ТС"; "Будь убедителен как сотрудники Венбеста! Сделай так, чтоб асфальт побил лицо неадеквата"; "Днепр рядом, утопить тварь", - возмущаются комментаторы.

Как мы писали ранее, в Киеве девушка-водитель показывала всем педикюр во время езды.

Также сообщалось, что камеры автофиксации будут штрафовать украинцев не только за скорость, их функционал расширили.