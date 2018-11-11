У Києві при загадкових обставинах помер чоловік

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Повідомляється, що чоловікові стало погано посеред пішохідної ділянки

У неділю, 11 листопада у Києві під Шулявським мостом помер чоловік. Повідомляється, що чоловікові стало погано, через що він упав. Перехожі викликали "швидку", однак співробітники екстреної медичної служби приїхали надто пізно. Про це повідомляє Інформатор.

Виклик надійшов на лінії швидкої допомоги близько 13:45. "Швидку" викликали перехожі, коли чоловік раптово впав через погане самопочуття. Чоловік до приїзду медиків був живий.

Фото: (kiev.informator.ua)

За попередньою інформацією, загиблий 1958 року народження (60 років). Він не був жителем Києва. Приїхав у столицю відпочити. Чоловік помер природною смертю, ознак насильства на тілі не виявлено. Також медики зазначили, що за зовнішнім виглядом він був здоровий.

На місці працювали поліція і швидка допомога. Причини смерті встановлять при розтині.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області застрелився учень.

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Відео: (video.rbc.ua)