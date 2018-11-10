"Словно дикари": в Киеве скандал из-за выброшенного на улицу гроба (фото)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Жители сначала подумали, что это диван

В одном из районов Киева неизвестные выбросили на помойку гроб с именным венком. Об этом сообщает ТСН.

Так, журналисты обнаружили атрибуты прямо на асфальте по адресу, который указала автор публикации. При этом находка прохожих удивляет и пугает: "Я не обратила внимание, что это гроб. Думала, диван какой-то", - сказала одна из киевлянок.

"Гроб привезли накануне вечером и поставили возле подъезда, потому что в нем то ли живет, то ли снимает квартиру некий Володя Белый. У него был день рождения – и, вероятно, будь то недобрые люди, или люди, которые считают Володю Белого недобрым, сделали ему такой "подарок", - говорится в сообщении.

Чуть позже к месту инцидента приехало неизвестное авто, в котором, как оказалось, был дворник с товарищем. Он почему-то захотел забрать гроб.

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

"Мне надо его увезти и поставить в храм, туда привезут человека, будем отпевать", - скзал он.

В то же время отвечать на вопросы мужчина хотел неохотно. А от вида камеры мужчина просто "вспыхнул".

"Значит, здесь вызвали видеокамеры, словно дикари! Вы что, папуасы? Фотографируют здесь нас, что это такое, оно мне надо?", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Youtube-канал/ТСН)

Напомним, в центре Киева, возле монумента актеру Леониду Быкову была обнаружена маленькая надгробная плита.

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